"Газпром" просить про зниження податків на тлі збитків

Зокрема "Газпром" накопичив трильйон рублів чистого збитку лише за минулий рік, передає 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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У компанії вважають за необхідне спільно з Мінпаливенерго та Мінфіном проаналізувати податкове навантаження на "Газпром" і "провести відповідне коригування". Начальник департаменту 817 держкорпорації Віталій Хатьков заявив, що «Газпром» вважає можливим "відкоригувати" податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) на газ, який наразі приносить до бюджету близько 13% усіх нафто-газових надходжень — 1,44 трильйона рублів із 11,1 трильйона.

Динаміка зростання витрат на сплату ПВКК для „Газпрому“ з 2000 року перевищила динаміку зміни цін на газ,

– сказав Хатьков.

Російські ЗМІ пишуть, що зниження податків критично необхідне газовому монополісту, який після початку війни проти України втратив головний ринок збуту – Європу. У 2023–2024 роках експорт "Газпрому" до європейських країн знизився до 28–32 мільярдів кубометрів на рік і став найнижчим з другої половини 1970-х років.

У 2023 році компанія вперше за 25 років отримала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а торік відзвітувала про втрату 1,08 трильйона рублів за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО),

– йдеться у повідомленні.

Щоб "звести кінці з кінцями", монополія готує:

закриття трьох департаментів;

об’єднання ще восьми;

продаж нерухомості;

скорочення 1600 співробітників (майже 40%) у головному офісі.

Зауважте! Згідно з власними прогнозами "Газпрому", у період з 2025 по 2034 роки сукупна "діра в бюджеті" компанії складе 15 трильйона рублів (майже 180 мільярдів доларів за поточним курсом).