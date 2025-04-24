"Газпром" просить про зниження податків на тлі збитків
Зокрема "Газпром" накопичив трильйон рублів чистого збитку лише за минулий рік, передає 24 Канал з посиланням на російські медіа.
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У компанії вважають за необхідне спільно з Мінпаливенерго та Мінфіном проаналізувати податкове навантаження на "Газпром" і "провести відповідне коригування". Начальник департаменту 817 держкорпорації Віталій Хатьков заявив, що «Газпром» вважає можливим "відкоригувати" податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) на газ, який наразі приносить до бюджету близько 13% усіх нафто-газових надходжень — 1,44 трильйона рублів із 11,1 трильйона.
Динаміка зростання витрат на сплату ПВКК для „Газпрому“ з 2000 року перевищила динаміку зміни цін на газ,
– сказав Хатьков.
Російські ЗМІ пишуть, що зниження податків критично необхідне газовому монополісту, який після початку війни проти України втратив головний ринок збуту – Європу. У 2023–2024 роках експорт "Газпрому" до європейських країн знизився до 28–32 мільярдів кубометрів на рік і став найнижчим з другої половини 1970-х років.
У 2023 році компанія вперше за 25 років отримала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а торік відзвітувала про втрату 1,08 трильйона рублів за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО),
– йдеться у повідомленні.
Щоб "звести кінці з кінцями", монополія готує:
- закриття трьох департаментів;
- об’єднання ще восьми;
- продаж нерухомості;
- скорочення 1600 співробітників (майже 40%) у головному офісі.
Зауважте! Згідно з власними прогнозами "Газпрому", у період з 2025 по 2034 роки сукупна "діра в бюджеті" компанії складе 15 трильйона рублів (майже 180 мільярдів доларів за поточним курсом).