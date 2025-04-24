"Газпром" просит о снижении налогов на фоне убытков

В частности "Газпром" накопил триллион рублей чистого убытка только за прошлый год, передает 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

Читайте также Трамп требует от Украины передать под контроль США газопровод "Газпрома", – Reuters

В компании считают необходимым совместно с Минтопэнерго и Минфином проанализировать налоговую нагрузку на "Газпром" и "провести соответствующую корректировку". Начальник департамента 817 госкорпорации Виталий Хатьков заявил, что "Газпром" считает возможным "откорректировать" налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ, который сейчас приносит в бюджет около 13% всех нефте-газовых поступлений - 1,44 триллиона рублей с 11,1 триллиона.

Динамика роста расходов на уплату НДПИ для "Газпрома“ с 2000 года превысила динамику изменения цен на газ,

– сказал Хатьков.

Российские СМИ пишут, что снижение налогов критически необходимо газовому монополисту, который после начала войны против Украины потерял главный рынок сбыта – Европу. В 2023–2024 годах экспорт "Газпрома" в европейские страны снизился до 28–32 миллиардов кубометров в год и стал найнизким со второй половины 1970-х годов.

В 2023 году компания впервые за 25 лет получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а в прошлом году отчиталась о потере 1,08 триллиона рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ),

– говорится в сообщении.

Чтобы "свести концы с концами", монополия готовит:

закрытие трех департаментов;

объединение еще восьми;

продажу недвижимости;

сокращение 1600 сотрудников (почти 40%) в главном офисе.

Заметьте! Согласно собственным прогнозам "Газпрома", в период с 2025 по 2034 годы совокупная "дыра в бюджете" компании составит 15 триллионов рублей (почти 180 миллиардов долларов по текущему курсу).