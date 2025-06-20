Яка ситуація із запасами газу

Ситуація в енергосистемі нині складна, але дефіциту взимку не очікується, повідомляє 24 Канал з посилання на виступ Германа Галущенка в парламенті.

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Через удари по видобутку газу та сховищах ситуація дуже складна, дійсно складна. Безумовно цьому році будемо імпортувати набагато більше газу,

– сказав Галущенко.

За словами міністра, мінімально до сховищ України потрібно закачати 4,6 мільярдів кубометрів імпортного газу. Зараз законтрактовано 2,9 мільярдів кубометрів, що підтверджено фінансово.

Водночас Галущенко заявив, що небезпеки дефіциту газу немає й Україна обов'язково буде забезпечена нимв тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження опалювального сезону.

За його словами, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації. А медійна кампанія про те, що українці нібито замерзнуть взимку, не має під собою підстав.

Скільки газу треба для проходження опалювального сезону

Запаси газу в українських підземних сховищах на початку червня становили 6,8 мільярдів кубометрів, а сховища заповнені на 22%. Хоча цьогорічні запаси є все ще найнижчими за останні 11 років, відставання від минулого року поступово скорочується.

До початку наступного опалювального сезону 1 листопада Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 мільярдів кубометрів природного газу в сховищах. Проте для сталого проходження зими запаси мають бути вищими, що потребуватиме збільшення обсягів імпорту газу.