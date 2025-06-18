Чи буде важкою наступна зима в Україні

Головною причиною такого прогнозу є дефіцит видобування газу, про це розказав Святослав Павлюк, який є виконавчим директором Асоціації "Енергоефективні міста України" для 24 Каналу.

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Раніше закупівля газу перекривалася дохідною частиною компанії, яку вона отримувалася за рахунок сплати за послуги. Однак на сьогодні це, по суті, субсидіювання. Зараз доходів немає, бо частина будівництва розбита тощо,

– пояснив Павлюк.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зазначив: попри те, що дефіциту газу на ринку немає, залишається проблема щодо того, де знайти фінансові ресурси для закупівлі. Експерт вважає, що необхідно:

використовувати резерв;

спрямовувати кошти на купівлю газу, які є у рамках Міністерства енергетики (мова йде про гроші для"Енергоатому", які планують витратити на купівлю 2 атомних російських реакторів з Болгарії).

Це абсолютно непотрібний підхід, але гроші на це знайшли. Тепер потрібно, щоб вони були переорієнтовані з непотребу на те, що нам потрібно,

– заявив Гончар.

Що вже робить Україна для стабільного забезпечення газу взимку

Генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Андрій Урста повідомив, що для безпеки постачання газу наступної зими уряд та енергетичні компанії вже вживають низку заходів:

закупівля газу на зовнішніх ринках;

залучення фінансування;

відновлення видобувних активів після російських атак.

Ба більше, Нафтогаз залучив кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 270 мільйонів євро та грант від Норвегії на 140 мільйонів євро. Це було зроблено саме для закупівлі імпортного газу.

Також компанія уклала низку контрактів на купівлю газу обсягом 300 мільйонів кубометрів з польською Orlen,

– додав Урста.

Крім того, імпортний ресурс газу намагається закупити оператор ГТС. 10 червня компанія вперше придбала мільйон кубометрів ресурсу на "Українській енергетичній біржі".

Не забуваємо, що масовані атаки на об'єкти газовидобутку в лютому-березні 2025 року призводили до скорочення виробничих показників на 40% в окремі періоди,

– нагадав Андрій Урста.

Зауважте! Тому у кінці квітня окремою постановою було дозволено відновлювати пошкоджені об'єкти видобутку без проведення низки процедур.