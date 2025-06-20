Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения министра энергетики Германа Галущенко на Часе вопросов к Правительству в Верховной Раде.

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Что в Минэнерго говорят о газе в Украине

Галущенко отметил, что несмотря на медийную дезинформационную кампанию, газом Украина будет обеспечена в том объеме, который будет необходим для прохождения отопительного сезона. Говорится об обеспечении как граждан, так и бизнеса, в том числе и дополнительного газа, который, при необходимости, будет необходим для генерации электроэнергии.

Безусловно, в этом году будем импортировать гораздо больше газа,

– подчеркнул он.

Министр энергетики также отметил, что ситуация является сложной из-за вражеских ударов по добыче газа и по хранилищам.

Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины – это 4,6 миллиарда кубометров. Галущенко заверил, что на сегодня законтрактовано 2,9 миллиарда кубометров именно импортного газа, который будет закачано в хранилища. Эти контракты подтверждены финансово.