Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення міністра енергетики Германа Галущенка на Годині запитань до Уряду у Верховній Раді.
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Що в Міненерго кажуть про газ в Україні
Галущенко наголосив, що попри медійну дезінформаційну кампанію, газом Україна буде забезпечена в тому обсязі, який буде необхідний для проходження опалювального сезону. Мовиться про забезпечення як громадян, так і бізнесу, у тому числі й додаткового газу, який, за потреби, буде необхідний для генерації електроенергії.
Безумовно, в цьому році будемо імпортувати набагато більше газу,
– підкреслив він.
Міністр енергетики також зауважив, що ситуація є складною через ворожі удари по видобутку газу та по сховищах.
Мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища України – це 4,6 мільярда кубометрів. Галущенко запевнив, що на сьогодні законтрактовано 2,9 мільярда кубометрів саме імпортного газу, який буде закачано у сховища. Ці контракти підтверджені фінансово.