Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины от 5 июля.

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Что сказал Зеленский о договоренностях с партнерами по газу

Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно его коммуникации с европейскими партнерами.

У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы,

– отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас на уровне МИД, также Министерства энергетики и "Нафтогаза" все эти договоренности готовятся к реализации.

"Рассчитываем, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, наши чиновники смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами. Продолжим эту работу", – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех партнеров, которые постоянно помогают Украине и готовы масштабировать поддержку в области энергетики. По словам Владимира Зеленского, энергетическая устойчивость – это фундамент устойчивости всей страны.

К слову, ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрия Шейко рассказывал, что закачка природного газа в подземные хранилища в нашем государстве растут. По словам чиновника, они соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026 годов.