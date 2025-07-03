Как сократились доходы от нефти и газа
Доходы в бюджет России от нефтяной отрасли в июне сократились почти на 30% – до 415,6 миллиардов рублей (5,27 миллиарда долларов). Это самый низкий показатель с июня 2023 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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- Общие доходы россиян от продажи нефти и газа упали на треть по сравнению с прошлогодними показателями – до 495 рублей (около 6,29 миллиарда долларов). Это минимум с января 2023 года.
- Июньские нефтяные доходы России рассчитали на основе цены сорта Urals в мае, которая подешевела до самого низкого уровня с марта 2023 года и стоила 52,08 доллара за баррель.
Стоит знать! Такое падение доходов напрямую влияет на бюджетные возможности страны, которые уже и так ограничены из-за многомиллиардных расходов на войну против Украины.
Почему упали доходы от нефти и газа
Кроме низких цен на сырую нефть, доходы России упали и из-за сильного рубля. Средний курс рубля в мае составил 80,46 за доллар – это самый сильный показатель за два года.
- Как пишет издание, крепкий рубль означает, что нефтяные компании России получают меньше рублей за каждый проданный баррель.
- Это не только уменьшает доходность производителей нефти, но и создает дополнительное давление на российский бюджет, который на 30% зависит от нефтегазовых поступлений.
- Сильный рубль также уменьшает стимулы к экспорту.
Важно! В итоге дефицит российского бюджета растет и правительство вынуждено использовать средства из Фонда национального благосостояния. В мае Россия уже потеряла около 6 миллиардов долларов из своего резервного фонда.