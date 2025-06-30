Об этом в эфире 24 Канала отметил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, озвучив, что в России происходят настолько объективные процессы, что игнорировать их уже даже на уровне Путина невозможно.

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На какие шаги может пойти Россия

Россия заложила в свой бюджет в конце 2024 года как прогноз на 2025-й дефицит в размере 1,4 триллиона рублей. Тогда она определила такие цифры с учетом цены на мировом рынке на российскую марку нефти Urals 70 долларов за баррель.

В связи с тем, что цена на нефть существенно уменьшилась, россияне были вынуждены в мае 2025 года направить в госдуму на переутверждение новые контрольные цифры бюджета России и его дефицита на этот год. При среднегодовой цене на нефть марки Urals 57 долларов за баррель дефицит российского бюджета – 3,8 триллиона рублей.

Дефицит бюджета – это превышение расходов над доходами. Если образуется дефицит, то надо искать из каких источников взять средства, чтобы его покрыть. В течение 2022 – 2024 годов единственным таким источником в России был Фонд национального благосостояния,

– объяснил Пендзин.

В нем было 16 – 17 триллионов рублей, сегодня он практически исчерпан. При дефиците российского бюджета 3,8 триллиона в Фонде национального благосостояния денег осталось 2,8 триллиона. Больше брать средств России, по словам экономиста, неоткуда. По его мнению, можно пойти на внутренние заимствования, что страна-агрессор и планирует сделать, но тогда будет очень большой процент, 20% годовых.

"Россияне хотят пойти другим путем, девальвировать рубль. Сегодня 82 рубля – 1 доллар. Они говорят, что если сделают 100 рублей за 1 доллар, то это частично перекроет дефицит бюджета, который может образоваться непокрытый", – озвучил Пендзин.

Однако Россия очень зависит от импорта, в первую очередь товаров общего потребления, критических вещей для военной промышленности. Если установить 100 рублей за доллар, а то и больше, тогда, как отметил экономист, автоматически повышается цена импорта, тем самым ускоряется инфляция.

"Путин сказал, что будет немного охлаждать экономику, чтобы бороться с инфляцией. Происходит два одновременно очень интересные процессы в российской экономике. С одной стороны идет резкое замедление ее роста, при этом преодолеть инфляцию невозможно", – заметил Пендзин.

Гонка вооружения: Европа должна догонять Россию

Экономист разъяснил, что монетарных методов влияния на экономические процессы у государства не так много. С инфляцией можно бороться очень просто, повышая учетную ставку Центробанка, за которую коммерческий банк может взять кредит у него.

Однако что параллельно с этим происходит? Повышая учетную ставку, растет процент, под который кредит может взять бизнес. Россия решила бороться с инфляцией, однако тем самым замедляет темпы роста национальной экономики.

Сегодня расходы России на войну составляют 6,3% от ВВП. Сейчас США имеют 3,12%. На предыдущем саммите НАТО было принято решение о том, что члены Альянса до 2035 года должны нарастить расходы на оборону до 5% от ВВП.

То есть, даже те сокращения, которые планируются в России, все равно по отношению к ВВП будут превышать то, что члены НАТО должны достичь за 10 лет. Россия уже настолько вложила деньги в гонку вооружения, что Европе не остается ничего, кроме как дотягиваться,

– подытожил экономист.

Отметим, что журналист-международник Александр Демченко считает, что в России начинается большая катастрофа. Он отметил на том, что российская сырьевая экономика (нефть, газ, уголь, аграрная сфера) находится в большом кризисе. По его словам, принимая во внимание ряд факторов, Россия не способна будет воевать так долго, как того хочет Путин.