Об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Страны НАТО таки увеличат расходы на оборону

В коммюнике саммита НАТО в Гааге отмечается, что страны-участницы НАТО согласились увеличить расходы на безопасность до 5% ВВП. Все страны согласились с такой необходимостью.

Впрочем, достижения этого показателя перенесено аж на 2035 год. Заявление станет официальным только тогда, когда его одобрят лидеры. Увеличение расходов на оборону инициировал президент США Дональд Трамп. Возражала против этого мероприятия ранее только Испания.

Еще на этой неделе Испания выступала против решения об увеличении оборонных расходов до 3,5%, а связанных с обороной на 1,5%. Трамп тогда заявил, что НАТО "должно разобраться" с этим возражением. Тогда премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо генсекретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.