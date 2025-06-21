Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему в Гааге не будет заседания Совета Украина – НАТО

По данным издания, 32 страны-члена НАТО готовы значительно увеличить оборонные расходы – до 5% ВВП.

Это решение может стать переломным моментом в сфере безопасности. Оно позволит Дональду Трампу, который давно требует от Европы большей ответственности за собственную оборону, одержать серьезную победу на международной арене.

Также во время саммита в Гааге не планируется проведение заседания Совета Украина – НАТО.

Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такую сессию, не были заинтересованы в акцентировании внимания на войне, которую Трамп, по собственным обещаниям, должен был бы "завершить" еще во время предвыборной кампании,

– отметили в Politico.

Напомним, Владимир Зеленский планирует присутствовать на саммите в Гааге, однако окончательное решение будет принято накануне. Президент Украины также отметил, что во время визита он не имеет целью встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

В то же время, по его словам, пока команды Украины и США держат связь. Диалог продолжается на уровне министров экономики и финансов, в частности через соглашение, подписанное между Украиной и Соединенными Штатами.