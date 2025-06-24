Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Европейского совета анонсе, передает 24 Канал. Это произойдет на фоне саммита НАТО в Гааге.
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С кем встретится Зеленский
Владимира Зеленского пригласили на очередной саммит НАТО в Гааге саммит НАТО в Гааге, что в Нидерландах, 24 – 25 июня. Кроме того, украинский президент будет иметь отдельную встречу с:
- главой Европейского совета Антониу Коштой;
- президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен;
- генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Из анонса также известно, что Кошта примет участие в саммите.
Напомним, обычно саммит НАТО состоит из трех сессий по 2,5 часа, во время которых участники сосредотачиваются на геополитических и стратегических вопросах. Однако, по данным The Times, из-за нелюбви Дональда Трампа к длительным встречам, в этот раз предусмотрена лишь одна сессия.
К тому же коммюнике, в котором изложат цели НАТО по расходам, будет содержать лишь 5 абзацев на листе формата А4.