Про це йдеться в оприлюдненому пресслужбою Європейської ради анонсі, передає 24 Канал. Це станеться на тлі саміту НАТО в Гаазі.

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З ким зустрінеться Зеленський

Володимира Зеленського запросили на черговий саміт НАТО в Гаазі, що в Нідерландах, 24 – 25 червня. Окрім того, український президент матиме окрему зустріч із:

очільником Європейської ради Антоніу Коштою;

президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн;

генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

З анонсу також відомо, що Кошта візьме участь у саміті.

Нагадаємо, зазвичай саміт НАТО складається з трьох сесій по 2,5 години, під час яких учасники зосереджуються на геополітичних і стратегічних питаннях. Однак, за даними The Times, через нелюбов Дональда Трампа до тривалих зустрічей, цього разу передбачена лише одна сесія.

До того ж комюніке, в якому викладуть цілі НАТО щодо витрат, міститиме лише 5 абзаців на аркуші формату А4.