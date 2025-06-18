Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство AFP.

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Чи буде Зеленський на саміті НАТО

Очікується, що на саміті члени НАТО ухвалять рішення про суттєве збільшення оборонних витрат – під тиском президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський наразі планує особисто взяти участь у зустрічі.

Рішення буде ухвалено напередодні саміту. Це лише попередній графік,

– повідомило джерело агентства в Офісі президента України.

Співрозмовник журналістів додав, що ця зустріч стане "можливістю зберегти підтримку і сприяти припиненню вогню".

За словами дипломатів і представників НАТО, Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів, яку 24 червня влаштує король Нідерландів. Очікується, що на ній буде присутній і Дональд Трамп.

Також Зеленський, ймовірно, візьме участь у форумі, присвяченому оборонній промисловості, який проходитиме на полях саміту. Однак, на відміну від попереднього саміту НАТО у Вашингтоні, цього разу не заплановано офіційного робочого засідання за участю президента України та 32 лідерів країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня в Гаазі, триватиме лише дві з половиною години. Причиною стала нелюбов Дональда Трампа до тривалих зустрічей.