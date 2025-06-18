Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чому на Саміті НАТО в Гаазі не згадають про Україну

Саміт НАТО привертає увагу, адже події довкола нього демонструють зміни щодо України. Політики прагнуть уникнути нового конфлікту між Києвом і Вашингтоном.

За даними співрозмовників, Україну в декларації не планують згадувати, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою. Також союзники зобов'яжуться підняти рівень витрат на оборону до 5 відсотків ВВП. Дедлайн – 2032 рік. Однак це зобов'язання можуть переглянути 2029-го,

– сказано в матеріалі.

Саме у 2029 році завершиться нинішня каденція Трампа, який наполягає на підвищенні видатків на оборону.

Іще джерела "Радіо Свобода" твердять, що на саміті можуть зустрітися Зеленський і Трамп. Але президент України виступить не на самому саміті, а на Форумі оборонних індустрій.

Текст комюніке ще редагують, тож він може змінитися. Та попередньо документ буде значно коротший і займе всього одну сторінку.