Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Почему на Саммите НАТО в Гааге не вспомнят об Украине

Саммит НАТО привлекает внимание, ведь события вокруг него демонстрируют изменения в отношении Украины. Политики стремятся избежать нового конфликта между Киевом и Вашингтоном.

По данным собеседников, Украину в декларации не планируют упоминать, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой. Также союзники обязуются поднять уровень расходов на оборону до 5 процентов ВВП. Дедлайн – 2032 год. Однако это обязательство могут пересмотреть в 2029-м,

– сказано в материале.

Именно в 2029 году завершится нынешняя каденция Трампа, который настаивает на повышении расходов на оборону.

Еще источники "Радио Свобода" утверждают, что на саммите могут встретиться Зеленский и Трамп. Но президент Украины выступит не на самом саммите, а на Форуме оборонных индустрий.

Текст коммюнике еще редактируют, поэтому он может измениться. Но предварительно документ будет значительно короче и займет всего одну страницу.