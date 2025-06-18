Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Коли можуть зустрітися Зеленський і Трамп

Імовірно, це станеться на саміті НАТО в Гаазі. Він запланований на 24 – 25 червня.

Президент України Володимир Зеленський, за інформацією співрозмовників "Радіо Свобода", візьме участь у робочій вечері лідерів 24 червня. Попередньо, на ній буде і Дональд Трамп. До засідання власне саміту президент України не долучатиметься, немає також у планах та зустрічі Ради Україна – НАТО на рівні лідерів,

– мовиться в дописі.

Зеленський виступить на Форумі оборонних індустрій.

Швидше за все, у комюніке саміту НАТО не будуть згадувати Україну. Натомість Росію знову назвуть довгостроковою загрозою. Втім, комюніке ще в процесі редагування і може змінитися.