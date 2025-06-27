Когда-то Петербургский международный экономический форум, известный как ПМЭФ, был областью для экономического сектора России. Однако сейчас это лишь еще одно российское мероприятие, демонстрирующее изолированность России от мира.

Владимир Путин в очередной раз заявил на форуме об "историческом успехе" российской экономики. Ведь и ВВП страны растет, и безработица рекордно низкая, а количество бедных – как никогда мало. Впрочем, в реальности Россия держится до сих пор через государственные дотации в ВПК и на военных расходах, так как частные инвестиции исчезли, инфляция растет, а резервы исчерпываются.

24 Канал узнал, как экономика России еще держится на плаву, что стоит за цифрами российского ВВП, когда иссякнет Фонд национального благосостояния России и как напряжение на Ближнем Востоке не помогает России избежать бюджетной дыры.

Экономическое чудо России: что с ним не так

ВВП России растет или нет

Валовой внутренний продукт России уже 2 года якобы растет темпами, выше среднемировых, и ежегодно ВВП страны демонстрирует прирост на 4%.

Известно, что ВВП России по первой оценке Росстата за 2024 год вырос на 4,1%, что на 0,2% больше официального прогноза. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что показатель превысил ожидания.

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Затем Росстат уточнил оценку ВВП – с 4,1% до 4,3%, объяснив это тем, что оценка пересмотрена в связи с уточнением данных об индексе физического объема валовой добавленной стоимости отрасли "строительство" и уточнением данных о налогах на продукты.

Что такое ВВП и как это влияет на экономику страны Валовой внутренний продукт – это все продукты и услуги, которые произвела страна за определенный срок (чаще всего – за год). То есть все, что страна продала или же заработала за деньги – все ВВП. Таким образом, чем больше ВВП, тем богаче страна. То есть этот показатель отражает на прямую состояние экономики, что потом влияет на решение инвесторов, бизнеса и тому подобное.

Например, еще зимой этого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с Владимиром Путиным, что номинальный размер ВВП России в 2024 году достиг якобы исторического максимума – аж 200 триллионов рублей.

Для справки: номинальный ВВП – это показатель всех товаров и услуг, которые были посчитаны в текущих ценах за год, без учета инфляции. Этот показатель не показывает реального роста экономики, а лишь показывает сколько все стоило.

С инфляцией не все так хорошо

По данным российского сайта Статбюро, в мае этого года уровень инфляции в России составил 0,43%, что больше, чем в апреле. Напомним, что с начала 2025 года уровень инфляции в стране составил 3,57%, а в годовом исчислении – аж 9,89%, что делает Россию на первом месте по уровню инфляции в мире.

В российских СМИ уже начинают писать о том, в России за пол года произошло ускорение инфляции. Там конечно, что такое ускорение называют небольшим, но все же добавляют, что оно неожиданное, потому что ожидалось, что замедление продолжится.

Уровень безработицы и количество бедных

Не останавливался президент России восхвалять еще и минимальный уровень безработицы страны. По его словам, этот показатель достиг исторического минимума – 2,3%.

Что касается количества бедных в России, то по официальным данным, за последние 25 лет оно уменьшилось с 42,3 миллиона в 2000 году до 10,5 миллионов в 2025 году.

Однако экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом заметил, что не стоит сосредотачиваться на том, что говорил именно Путин. Дело в том, что он живет в иллюзиях, а вот у остальных тех, кто выступал на форуме в Петербурге – наоборот.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Говорилось на форуме и об охлаждении российской экономики, и о резком падении предложения рабочей силы, и о безумных проблемах с трудовыми ресурсами и ресурсами вообще. Были разговоры и о том, что необходимо немедленно девальвировать рубль, ведь иначе не будут покрыты потребности российского бюджета.

Проблем, в России в действительности, есть много. Впрочем надо понимать следующее: единственное, за счет чего "выезжает" российская экономика – средства государственных инвестиций в военно-промышленный комплекс страны.

Почему российская экономика до сих пор держится на плаву

Аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канала рассказал, что настоящих цифр по российской экономике никто не скажет. Итак, на чем можно базировать прогноз ВВП России, если ее составляющие уже вызывают вопросы.

Кроме того, статистическими данными можно манипулировать, то есть освещать те аспекты, которые нужно, а те, что не нужно, просто прятать.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Поэтому, в целом мы видим, что статистика роста ВВП России довольно хорошая. Но на самом деле она касается только ВПК страны. И все, что происходило, формировалось на базе бюджетного государственного импульса государственных расходов.

Например, если сравнить рост российского ВВП в I квартале этого года – по словам Путина, это 1,5% – то за аналогичный период в 2024 году показатель был на уровне 5,4%, то есть выше, говорится в анализе от российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В минэкономики России также прогнозируют, что рост ВВП в 2025 году составит 2,5%, но международные эксперты, пишет Reuters, говорят лишь о показателе до 1,6% по сравнению с 4,3% в 2024 году.

Российская экономика сейчас пока держится из-за высоких государственных расходов, которые стимулируют ВПК, которые выплачивают военным деньги, а те, соответственно, их тратят и т.д,

– замечает Шевчишин.

Дело в том, что экономика России перешла на военные рельсы. Все переформатировалось на это направление, и государство вкладывало в соответствующие инвестиции.

Однако если взглянуть на частные или международные инвестиции, они, так сказать, "схлопнулись": сначала эти инвестиции просто уходили с рынка, а затем происходила так называемая "импортозамена".

Произошло внутреннее перераспределение денег: власть забирала фактически чужой бизнес и перераспределяла средства из него. Сейчас, как оказывается, инвестиций в стране просто нет, потому что они на низком уровне.

Как следствие: внутреннее производство не конкурентоспособно, а внешнее – не пускает других. И поэтому сейчас идет ручное управление экономикой со всеми ее проблемами.

Кроме того, есть сигналы по замедлению зарплат во всех секторах, в том числе ВПК.

И на это все еще и накладываются большие проблемы с нефтяным сектором страны.

Заметьте! На форуме в Петербурге звучали заявил, что будет происходить охлаждение экономики России, но, по мнению Шевчишина, на самом деле она сейчас больше склонна к рецессии.

Откуда Россия берет деньги и при чем здесь Фонд национального благосостояния

По словам Шевчишина, невооруженным глазом видно, как снизился знаменитый Фонд национального благосостояния России.

Мы видим, какие расходы на уровне государства происходят, мы видим расходы, которые на уровне муниципальных объектов происходят. Все это заливалось деньгами государства из Фонда,

– объясняет он.

Этот импульс исчерпывается, и все сектора России находятся в минусе, кроме нескольких экспортоориентированных, а именно химическая отрасль, то есть удобрения, ВПК и тому подобное.

Фонд нацблагосостояния России содержит как золото, рубли, так и юани. Итак, золото можно еще продать, но кому? Кто его будет покупать в России?

Юани использовать тоже трудно, потому что такая же проблема с тем, кому их продать. Теоретически, это можно сделать в Китае. Но захочет ли, например, Китай этого.

Остальное все – рубли. И вот что можно сделать с ними? Их скорее всего можно выбросить на собственный рынок. И это увеличит их массу.

Есть большие запасы валюты в некоторых государственных компаниях, а-ля "Сургутнефтегаз". Это компания, которая не выплачивала дивиденды, но аккумулировала большую ликвидность на счетах. То есть есть компании, к которым можно еще обратиться,

– говорит Шевчишин.

Однако это не отменяет того факта, что Фонд нацдобробута себя исчерпывает. Дефицит бюджета, дефицит средств и высокие темпы расходов обслуживания внутреннего долга, недостаточность привлечения внутреннего долга, финансирования через репо-операции – все это указывает, что на конец этого года Фонд может исчерпаться.

Стоит добавить, что Фонд на самом деле разделен на две части: на ликвидную и неликвидную. Когда мы говорим, что Фонд иссякнет, мы имеем в виду именно ликвидную часть.

Неликвидная же часть – это акции, имущественные обязательства, различные ценные документы и тому подобное. То есть фактически это то, что не продастся быстро, по крайней мере в текущей ситуации.

Обратите внимание! По словам доктора экономических наук Игоря Липсица во время разговора с 24 Каналом, в российском Фонде национального благосостояния осталось где-то 2,8 триллиона рублей. Зато дефицит российского бюджета на этот год – 3,8 триллиона.

Спасет ли Россию нефть и ситуация на Ближнем Востоке

Аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что даже конфликт на Ближнем Востоке и подорожание мировых цен на нефть на этом фоне не стал переломным моментом для российской нефти.

Дело в том, что даже в пиковые моменты максимальная цена на эталонную марку нефти Brent поднималась где-то до 80 долларов за баррель, немного больше. В то же время впоследствии цена опускалась.

Для того, чтобы кто-то начал пересматривать цены нефти, нужно время. Нефть должна стабилизироваться на каком-то уровне, хотя бы на несколько недель. Это для того, чтобы покупатели и продавцы сказали "ну, видимо, это две цены, давайте уже работать по ним",

– объясняет Шевчишин.

Сейчас устойчивого нахождения на высоких уровнях нет, а значит, новые контракты не будут по высоким ценам. Поэтому, многие даже придерживали свою нефть от продажи, пытаясь дождаться результатов.

Итак, при всем желании России иметь высокий уровень нефти, все выглядит так, что период нестабильности и всплеска цены был настолько короткий, что почти никто, кроме продавцов нефти, не успел воспользоваться этими возможностями,

– добавляет господин Андрей.

Для 24 Канала Оксана Ищук, эксперт по энергетике, объяснила, что в случае перекрытия Ормузского пролива Ираном, он теряет главного своего союзника – Китай.

Кроме того, Иран окажется под давлением ключевых нефтяных экспортеров Ближнего Востока – Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, а также Катара, который экспортирует через Ормузский пролив сжиженный природный газ.

Оксана Ищук Исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Блокирование Ормузского пролива заставит арабские государства вмешаться в конфликт для защиты собственных экономических интересов. По этим причинам Иран ограничился лишь декларативным шагом – поддержкой парламентом Ирана закрытия Ормузского пролива, без вынесения окончательного решения иранским Советом национальной безопасности.

Ищук добавляет, что наибольшее влияние ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана на нефтяные цены было 23 июня – 79 долларов за баррель, после чего уже 24 июня цены упали до 67,9 доллара за баррель.

Это является уровнем на пару долларов выше среднего уровня с начала апреля, то есть цены вернулись на довоенный уровень. Поэтому на сегодня очевидно, что поднятие цен было краткосрочным, а затем не имело влияния на экономику России,

– отмечает исполнительный директор Центра глобалистики.

В то же время она добавляет, что в случае дальнейшего обострения конфликта цена на нефть будет повышаться, что, конечно, будет играть в пользу России.

Любые перебои судоходства в проливе приведут к росту расходов на страхование, стоимость фрахта, и на доступных объемах нефти на мировом рынке, что отразится на цене и спросе на Urals,

– заключает Оксана Ищук.

Обратите внимание! Падение цены на нефть в этом году имело влияние на увеличение дефицита бюджета России аж втрое, поэтому в случае повышения цены динамика будет обратной.

Как может измениться дефицит российского бюджета в соответствии с ценами на нефть

Зато как объясняет Олег Пендзин, об экономике России стоит говорить с акцентом именно на нефть. Он приводит пример, как мог бы меняться дефицит российского бюджета в соответствии с ценами на нефть:

Когда цена на нефть Urals где-то 57 долларов за баррель , то дефицит российского бюджета составляет 3,8 триллиона рублей.

, то дефицит российского бюджета составляет 3,8 триллиона рублей. Когда же цена 70 долларов за баррель – то дефицит где-то до 2 триллиона.

– то дефицит где-то до 2 триллиона. Когда цена 100 долларов за баррель – тогда бюджет является профицитным.

С этой точки зрения следует четко понимать, что у россиян есть прямая зависимость от цены на нефть. И именно на этом базируется их способность вести дальше войну против Украины,

– отмечает господин Олег.

Пендзин прогнозирует, что если Иран решится перекрыть Ормузский пролив, то вполне возможно, что марка Brent достигнет даже 120 долларов за баррель. Поэтому, марка Urals может стоить все 110 долларов за баррель.

На сегодня трудно что-то сказать о ситуации на Ближнем Востоке. Там довольно много вопросов эмоциональных. Кроме того, никто не думал, что Трамп может влезть в эту войну и начать обстреливать ядерную программу Ирана. Поэтому трудно пока комментировать,

– заключает Пендзин.

Напоминаем, что в 2025 году базовая для бюджета России цена на нефть составляет 70 долларов за баррель, а критический уровень для нее – 60 долларов за баррель.

До событий на Ближнем востоке цена российского черного золота торговалось ниже даже 60 долларов – где-то 56 долларов за баррель.

Кроме того, недавние удары США по атомным объектам Ирана, вызвали бум цены на нефть. Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит до 30% всей нефти мира, что всколыхнуло рынок нефти.





Заметьте! По состоянию на 24 июня, российская марка нефти Urals стоила за баррель 64,94 доллара, по данным TradingEconomics.