Як скоротилися доходи від нафти та газу

Доходи до бюджету Росії від нафтової галузі у червні скоротилися майже на 30% – до 415,6 мільярдів рублів ( 5,27 мільярда доларів). Це найнижчий показник з червня 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загальні доходи росіян від продажу нафти і газу впали на третину у порівнянні з торішніми показниками – до 495 рублів (близько 6,29 мільярда доларів). Це мінімум з січня 2023 року.

Червневі нафтові доходи Росії розрахували на основі ціни сорту Urals у травні, яка здешевшала до найнижчого рівня з березня 2023 року і коштувала 52,08 долара за барель.

Варто знати! Таке падіння доходів напряму впливає на бюджетні можливості країни, які вже і так обмежені через багатомільярдні витрати на війну проти України.

Чому впали прибутки від нафти та газу

Окрім низьких цін на сиру нафту, прибутки Росії впали й через сильний рубль. Середній курс рубля в травні становив 80,46 за долар – це найсильніший показник за два роки.

Як пише видання, міцніший рубль означає, що нафтові компанії Росії отримують менше рублів за кожен проданий барель.

Це не лише зменшує прибутковість виробників нафти, але й створює додатковий тиск на російський бюджет, який на 30% залежить від нафтогазових надходжень.

Сильний рубль також зменшує стимули до експорту.

Важливо! У підсумку дефіцит російського бюджету росте й уряд змушений використовувати кошти з Фонду національного добробуту. У травні Росія вже втратила близько 6 мільярдів доларів зі свого резервного фонду.