Центральну Європу "звільнили" від нафти Росії

Контракт із "Роснефтью" на постачання російської нафти на НПЗ у Чехії був останнім, що пов’язував Orlen із російською нафтою, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти,

– сказав Іренеуш Фафара.

Ще у квітні Чехія повідомила, що вперше у своїй історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти після завершення робіт із підвищення пропускної здатності нафтопроводу TAL, який надходить із заходу.

Після вторгнення Росії в Україну чеський уряд прагнув позбутися часткової залежності від нафтопроводу "Дружба", який протягом десятиліть постачав нафту з Росії та забезпечував близько половини річного імпорту нафти країни,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема наприкінці минулого року чеський оператор трубопроводів MERO завершив модернізацію нафтопроводу Transalpine (TAL). Він транспортує нафту з танкерів у італійському порту Трієст до Німеччини, де вона надходить у трубопровід Інгольштадт–Кралупи–Литвінов (IKL) до Чехії.

Цікаво! Orlen зазначила, що наразі чеські нафтопереробні заводи постачаються нафтою, зокрема, із Північного моря та Середземномор’я, Саудівської Аравії, Південної та Північної Америки, а також Африки.