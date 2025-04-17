Чехія стала незалежною від нафти Росії

Після більш ніж 60 років Чехія стала незалежною від нафтопроводу "Дружба", пише 24 Канал з посиланням на ČTK.

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Перші збільшені постачання нафти не російського походження прибули з резервуарного терміналу в Трієсті до Центрального нафтосховища в Нелагозевсі. Звідти нафта буде доставлена на нафтопереробний завод у Літвінові.

Зокрема нафта з нафтопроводу "Дружба" не постачається до Чехії вже кілька тижнів. А завод у Літвінові технічно готовий до переходу на неросійську нафту.

Ми завершили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності,

– заявив прем’єр прем’єр-міністр Петр Фіала та додав, що це посилює енергетичну безпеку, оскільки попередня залежність від російських поставок робила Чехію вразливою.

Зверніть увагу! Тепер Чехія зможе отримувати до 8 мільйонів тонн нафти щороку із західних нафтопроводів, що повністю покриває потреби чеських НПЗ.