Чехия стала независимой от нефти России

После более чем 60 лет Чехия стала независимой от нефтепровода "Дружба", пишет 24 Канал со ссылкой на ČTK.

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Первые увеличенные поставки нефти не российского происхождения прибыли из резервуарного терминала в Триесте в Центральное нефтехранилище в Нелагозевсе. Оттуда нефть будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове.

В частности нефть из нефтепровода "Дружба" не поставляется в Чехию уже несколько недель. А завод в Литвинове технически готов к переходу на нерусскую нефть.

Мы завершили еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости,

– заявил премьер премьер-министр Петр Фиала и добавил, что это усиливает энергетическую безопасность, поскольку предыдущая зависимость от российских поставок делала Чехию уязвимой.

Обратите внимание! Теперь Чехия сможет получать до 8 миллионов тонн нефти ежегодно из западных нефтепроводов, что полностью покрывает потребности чешских НПЗ.