Що відомо про видобуток Росією української нафти на ТОТ

Агенція Роснедра підтвердила наявність відповідних покладів. Ймовірно, Росія планує реалізувати ще радянський проєкт з видобутку ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

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Скориставшись безкарністю і воєнною окупацією, росіяни намагаються реалізувати плани часів СРСР. За словами Єжикова, з листопада 2023 року ведеться камеральна обробка архівної геологічної документації, а всього в Азовському морі виявлено 22 перспективні нафто- та газоносні структури,

– йдеться у повідомленні Бердянської МВА.

Москва готується не тільки активно видобувати українські ресурси, а ще й інтегрувати їх в російську економіку. Уже відомо, що Росія має перелік родовищ, які планують експлуатувати.

Зверніть увагу! Проводити геологорозвідувальні роботи на цій території росіяни планують з 2026 по 2030 роки.