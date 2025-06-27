Що відомо про кризу кадрів у Росії

Російські компанії на тлі дефіциту кадрів почали масово запрошувати до роботи працівників передпенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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У січні–травні таких запрошень стало майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року – 5,1 мільйона запрошень.

Збільшення попиту на старших працівників фахівці пов’язують із демографічним спадом, наслідками війни та пенсійною реформою. Через неї пенсії почали отримувати ті, хто мав би піти на заслужений відпочинок ще кілька років тому.

Де залучають людей віком 50+ років

Люди передпенсійного віку найбільше потрібні на позиціях робітничого персоналу, в логістиці, будівництві, продажах, сфері обслуговування та виробництві. Перевагами таких працівників є досвід, лояльність і нижчі зарплатні очікування, відзначають експерти.

Водночас конкуренція за робочі місця, попри кадрову кризу, серед вікових кандидатів залишається високою. На них припадає 4% усіх запрошень на роботу, тоді як молоді кандидати у віці 19–30 років отримують 42% запрошень.