У Росії зростає криза на ринку праці

Річ у тім, що мілітаризація економіки у державі спричинила парадокс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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На тлі дефіциту кадрів у промисловості (мова йде про майже два мільйони вакансій у переробці) відбуваються масові скорочення в цивільних секторах.

Суттєво постраждали такі галузі:

ЖКГ (мінус 40 % працівників);

культура і спорт (мінус 9 %);

нерухомість (мінус 8 %);

держуправління (мінус 7 %).

Причинами стали скорочення фінансування, цифровізація, скасування пільг та обмеження міграції. Проте водночас замовлення у сфері оборони стимулюють зростання в машинобудуванні, будівництві, переробці, але виснажують інші галузі.

Через санкції через повномасштабне вторгнення в Україну Росія повертається до застарілих технологій. Наприклад, ІТ-сектор скорочує персонал до 20 %, попри велику потребу в кадрах.

Після вторгнення в Україну ситуація загострилася: мобілізація, еміграція, демографічний спад і зростання зарплат у військовій сфері спричинили дефіцит кваліфікованих працівників,

– пише СЗР України.

Зауважте! Російський ринок праці деградує, тому повернення спеціалістів малоймовірне, адже ставка робиться на військову економіку, а не на модернізацію.