В России растет кризис на рынке труда

Дело в том, что милитаризация экономики в государстве вызвала парадокс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также Из-за нехватки рабочих рук Россия начала завозить мигрантов из одной из беднейших стран мира

На фоне дефицита кадров в промышленности (речь идет о почти двух миллионах вакансий в переработке) происходят массовые сокращения в гражданских секторах.

Существенно пострадали такие отрасли:

ЖКХ (минус 40 % работников);

культура и спорт (минус 9 %);

недвижимость (минус 8 %);

госуправление (минус 7 %).

Причинами стали сокращение финансирования, цифровизация, отмена льгот и ограничение миграции. Однако в то же время заказы в сфере обороны стимулируют рост в машиностроении, строительстве, переработке, но истощают другие отрасли.

Из-за санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия возвращается к устаревшим технологиям. Например, ИТ-сектор сокращает персонал до 20%, несмотря на большую потребность в кадрах.

После вторжения в Украину ситуация обострилась: мобилизация, эмиграция, демографический спад и рост зарплат в военной сфере вызвали дефицит квалифицированных работников,

– пишет СВР Украины.

Заметьте! Российский рынок труда деградирует, поэтому возвращение специалистов маловероятно, ведь ставка делается на военную экономику, а не на модернизацию.