Что известно о кризисе кадров в России

Российские компании на фоне дефицита кадров начали массово приглашать на работу работников предпенсионного возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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В январе–мае таких приглашений стало почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года – 5,1 миллиона приглашений.

Увеличение спроса на старших работников специалисты связывают с демографическим спадом, последствиями войны и пенсионной реформой. Из-за нее пенсии начали получать те, кто должен был бы уйти на заслуженный отдых еще несколько лет назад.

Где привлекают людей в возрасте 50+ лет

Люди предпенсионного возраста больше всего нужны на позициях рабочего персонала, в логистике, строительстве, продажах, сфере обслуживания и производстве. Преимуществами таких работников является опыт, лояльность и более низкие зарплатные ожидания, отмечают эксперты.

В то же время конкуренция за рабочие места, несмотря на кадровый кризис, среди возрастных кандидатов остается высокой. На них приходится 4% всех приглашений на работу, тогда как молодые кандидаты в возрасте 19–30 лет получают 42% приглашений.