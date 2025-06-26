Для порівняння, річний бюджет України становить приблизно стільки ж або трохи менше. Член ради НБУ та доктор економічних наук Василь Фурман в етері 24 Каналу зазначив, що економіка Росії перегріта й мілітаризована.

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Економічний стан Росії на тлі війни проти України

За словами доктора економічних наук, значна частина державних витрат Росії спрямовується на підтримку військово-промислового комплексу. Але виробництво танків, снарядів чи ракет, які потім знищуються в Україні, не створює доданої вартості для економіки – це чисті витрати.

У Росії зберігається висока облікова ставка – приблизно 20%, що створює тиск на бізнес і не дає змоги нормально розвиватися,

– наголосив Василь Фурман.

Хоча у 2024 році російська економіка офіційно зросла на понад 4%, вже у 2025 році, за прогнозами центрального банку Росії та Світового банку, очікується зростання на рівні від 0 до 1%. Окремі чиновники під час Петербурзького міжнародного економічного форуму відкрито говорили про рецесію – тобто про падіння економіки два квартали поспіль.

Якщо подивитися на структуру цього мінімального зростання, то воно забезпечується винятково ВПК. Цивільні сектори економіки – будівництво, машинобудування, добувна промисловість – перебувають у стійкому спаді.

Значною мірою росіяни фінансували війну шляхом високих цін на нафту, але зараз ціни впали, що створює дефіцит бюджету. Також Росія витрачає кошти Фонду національного добробуту, який фактично вже вичерпано, і за планом його буде майже повністю використано до кінця року.

Це суттєво обмежує здатність Росії фінансувати війну надалі,

– зазначив член ради НБУ.

До цього додаються міжнародні санкції, які обмежують доступ до інвестицій, фінансування та критичних ресурсів. Дефіцит бюджету зростає, а доходи від нафти падають, що ще більше ускладнює ситуацію.

Уже зараз у російському бюджеті на 2025 рік зменшуються витрати на освіту, соціальні потреби та інші цивільні сфери, адже майже всі кошти спрямовуються на ВПК. Крім того, у країні-агресорці спостерігається гострий дефіцит робочої сили, що призводить до підвищення зарплат в окремих галузях.

Отже, економічне зростання Росії сьогодні напряму залежить від витрат на війну. Якщо ці витрати припиняться або війна завершиться, настане різке економічне уповільнення, яке може спричинити глибоку економічну і політичну кризу. Саме цього у Кремлі бояться найбільше.