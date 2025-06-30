Центральную Европу "освободили" от нефти России

Контракт с "Роснефтью" на поставку российской нефти на НПЗ в Чехии был последним, что связывал Orlen с российской нефтью, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти,

– сказал Иренеуш Фафара.

Еще в апреле Чехия сообщила, что впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти после завершения работ по повышению пропускной способности нефтепровода TAL, который поступает с Запада.

После вторжения России в Украину чешское правительство стремилось избавиться от частичной зависимости от нефтепровода "Дружба", который в течение десятилетий поставлял нефть из России и обеспечивал около половины годового импорта нефти страны,

– говорится в материале.

В частности, в конце прошлого года чешский оператор трубопроводов MERO завершил модернизацию нефтепровода Transalpine (TAL). Он транспортирует нефть из танкеров в итальянском порту Триест в Германию, где она поступает в трубопровод Ингольштадт – Кралупы – Литвинов (IKL) в Чехию.

Интересно! Orlen отметила, что сейчас чешские нефтеперерабатывающие заводы поставляются нефтью, в частности, из Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки, а также Африки.