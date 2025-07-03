Як "Газпром" зазнав краху

У російських ЗМІ пишуть, що найбільша газовидобувна корпорація може втратити до 15 трильйонів рублів у найближче десятиліття внаслідок відсутності ринку збуту, передає 24 Канал.

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Цікаво, що ще рік тому цей показник становив 15,5 мільярда рублів, що вдвічі менше аніж у 2025 році.

Відомо, що компанії навряд чи вдасться за 2025 рік перевищити 16 мільярдів кубометрів. Саме цей показник відповідає максимальні пропускній спроможності трубопроводу "Турецький потік", який ще залишився для поставок газу до європейських країн.

Крім того, 16 мільярдів кубометрів – це найнижчий рівень поставок до Європи з 1970-х років.

Зауважте! Найбільший експорт "Газпрому" до Європи був у передвоєнні роки, тобто перед 2022 роком, коли за рік постачалося 200 мільярдів кубометрів. На сьогодні обсяг скоротився в 12 разів.

Що стало причиною спаду російського газового експорту

Головна причина – припинення транзитного договору України з Росією. Цей маршрут був ключовим для російського газу у Європу.

Водночас друга причина – відмова європейських країн від російських енергоносіїв внаслідок санкцій та енергетичній політиці, що передбачає розвиток альтернативних джерел.

Втім Росія намагалася виправити ситуацію й перенаправити зайвий газ на інші ринки, але це не дало результатів:

"Сила Сибіру", що сполучає Росію з Китаєм, компенсує лише десь 20% втрат від європейського ринку.

Новий газовий хаб у Туреччині, що був анонсований у 2022 році, вже декілька років залишається на папері.

А інші альтернативні шляхи та переговори щодо нових трубопроводів не мають успіху.

Лише торік загальний видобуток "Газпрому" склав понад 416 мільярдів кубометрів газу, з яких було реалізовано на внутрішні та зовнішні ринки лише 355,23 мільярда кубометрів.

Тобто понад 60 мільярдів кубометрів газу залишилися просто невикористаними. Для прикладу, цей показник дорівнює річному видобутку таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати (55 мільярдів кубометрів).

Цікаво! У 2023 році "Газпром" зазнав збитків у 629 мільярдів рублів за міжнародними стандартами фінансової звітності.