Как "Газпром" потерпел крах

В российских СМИ пишут, что крупнейшая газодобывающая корпорация может потерять до 15 триллионов рублей в ближайшее десятилетие в результате отсутствия рынка сбыта, передает 24 Канал.

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Интересно, что еще год назад этот показатель составлял 15,5 миллиардов рублей, что вдвое меньше чем в 2025 году.

Известно, что компании вряд ли удастся за 2025 год превысить 16 миллиардов кубометров. Именно этот показатель соответствует максимальной пропускной способности трубопровода "Турецкий поток", который еще остался для поставок газа в европейские страны.

Кроме того, 16 миллиардов кубометров – это самый низкий уровень поставок в Европу с 1970-х годов.

Заметьте! Самый большой экспорт "Газпрома" в Европу был в предвоенные годы, то есть перед 2022 годом, когда за год поставлялось 200 миллиардов кубометров. На сегодня объем сократился в 12 раз.

Что стало причиной спада российского газового экспорта

Главная причина – прекращение транзитного договора Украины с Россией. Этот маршрут был ключевым для российского газа в Европу.

В то же время вторая причина – отказ европейских стран от российских энергоносителей вследствие санкций и энергетической политики, предусматривающей развитие альтернативных источников.

Впрочем Россия пыталась исправить ситуацию и перенаправить лишний газ на другие рынки, но это не дало результатов:

"Сила Сибири", соединяющая Россию с Китаем, компенсирует лишь около 20% потерь от европейского рынка.

Новый газовый хаб в Турции, который был анонсирован в 2022 году, уже несколько лет остается на бумаге.

А другие альтернативные пути и переговоры по новым трубопроводам не имеют успеха.

Только в прошлом году общая добыча "Газпрома" составила более 416 миллиардов кубометров газа, из которых было реализовано на внутренние и внешние рынки только 355,23 миллиарда кубометров.

То есть более 60 миллиардов кубометров газа остались просто неиспользованными. Для примера, этот показатель равен годовой добыче таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты (55 миллиардов кубометров).

Интересно! В 2023 году "Газпром" потерпел убытки в 629 миллиардов рублей по международным стандартам финансовой отчетности.