Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Санкції проти Росії залишаються чинними

Президент США Дональд Трамп 30 червня підписав указ, який скасовує окремі санкції, пов'язані з сирійським списком.

Цей документ став приводом для поширення у соцмережах маніпулятивних повідомлень. Вони стосуються нібито повного скасування обмежень проти російських банків та компаній, включно з державною компанією "Рособоронекспорт".

Насправді указ жодним чином не стосується санкцій, запроваджених за участь Росії у війні проти України чи співпрацю з Іраном.

Компанія "Рособоронекспорт" та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США,

– йдеться в повідомленні ЦПД.

Як передають у ЦПД, частина російських юридичних осіб справді була вилучена із сирійського санкційного списку. Проте вони і надалі залишаються під санкціями США у межах українського або іранського напрямів.

Нагадаємо, адміністрація Трампа з січня 2025 року не вводила нових санкцій проти Росії. Це дало змогу Кремлю закуповувати заборонені технології для ведення війни проти України.