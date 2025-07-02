Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що це стало несподіванкою. Проте, він додав, що за інформацією деяких західних медіа, це рішення було прийнято ще в червні 2025 року.

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Призупинення військової допомоги від США

Ігор Рейтерович зауважив, що призупинення військової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки є неприємною новиною. Однак з'являється інформація, що це не одразу матиме критичний ефект.

Хоча політично, інформаційно та військово-технічно є певні питання, адже мовиться про частину різноманітних ракет, які можна було використовувати для систем Patriot та HIMARS,

– сказав він.

Ракети до цих систем можна купити тільки у США, або в інших країн, якщо американці дадуть на це дозвіл.

Що означає скасування допомоги

Політолог підкреслив, що поки невідомо, як політично трактувати призупинення військової допомоги. Є кілька варіантів.

Це дійсно технічна історія? Аудити чи перевірки, які відбуваються всередині Пентагону? Чи сигнал, який Дональд Трамп передає Україні? Мовляв, він припиняє підтримку або намагається тиснути, щоб ми швидше йшли на умови, які висуває Росія,

– висловився він.

Однак варіант щодо тиску, на думку Ігоря Рейтеровича, поки можна відкинути, адже публічно Трамп останнім часом нічого антиукраїнського та проросійського не говорив.

До слова, у США розглядають способи надання Україні зброї, не послаблюючи при цьому власну обороноздатність. Як повідомляє Axios, Пентагон запропонував Дональду Трампу декілька варіантів продовження допомоги, включно з передачею систем ППО та боєприпасів для фронту.