Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios. Пентагон намагається адаптувати надання допомоги Україні.

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У США розглядають можливості для продовження підтримки України

Через побоювання щодо зниження запасів зброї в США було вирішено призупинити передачу Україні частини зброї. Тамтешнє міністерство оборони знайшло кілька варіантів такої військової допомоги, щоб не постраждала їхня обороноздатність.

Міністр оборони США з питань політики Елбрідж Колбі сказала, що така можливість у Сполучених Штатів є.

Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні,

– розповів Колбі.

Пентагон постійно змінює підхід до надання військової допомоги, але враховує виконання оборонних пріоритетів Білого дому.

Варто зазначити, що в пакет, передачу якого США затримали за розпорядженням Піта Гегсета, входять засоби для ППО та озброєння для фронту.

Перед тим, як призупинити допомогу Україні, Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку запасів боєприпасів США, яких за час війни в Україні та на Близькому Сході стало менше. Як повідомила прессекретаря Білого дому Анна Келлі цим рішенням влада "поставила інтереси США на перше місце".