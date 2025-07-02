Зброя, яку мали передати Україні, вже перебувала в Польщі, коли рішення про її зупинку ухвалила адміністрація президента США Дональда Трампа. Йдеться про перехоплювачі Patriot, ракети Hellfire, Stinger, артилерійські снаряди та іншу техніку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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США зупинили постачання зброї Україні

У США вирішили зупинити постачання перехоплювачів Patriot, ракет класу "повітря-повітря", "повітря-земля" Hellfire, ракет "земля-земля", артилерійських снарядів та ракет Stinger.

Представники адміністрації Трампа пояснили рішення потребою більше зосередитись на загрозах із боку Китаю та ситуації на Близькому Сході.

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі не став коментувати рішення про припинення постачання зброї Україні, але зазначив, що Пентагон надасть Трампу варіанти подальшої військової допомоги Україні, які "відповідають його меті покласти край цій війні".

Міністерство ретельно вивчає й адаптує підхід до досягнення цієї мети, одночасно зберігаючи готовність збройних сил США до оборонних пріоритетів,

– сказав Елбрідж Колбі.

Анна Келлі, прессекретарка Білого дому, заявила, що після аналізу військової допомоги Пентагоном було прийнято рішення ставити інтереси Америки на перше місце.

Політичні дебати у США

Рішення Білого дому викликало критику серед законодавців-демократів. Сенаторка Джин Шахін назвала його послабленням обороноздатності України на тлі постійних атак Росії. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що відмова в ракетах Patriot коштуватиме життів українських військових і цивільних.

Натомість колишній співробітник Пентагону при Трампі Ден Колдуелл підтримав рішення припинити постачання.

Трамп і міністр оборони Гегсет ухвалюють правильне рішення, віддаючи пріоритет нашій власній готовності до захисту, а не поставкам Україні, де на карту не поставлені життєво важливі інтереси Америки,

– висловився ексчиновник.

Видання підкреслило, що рішення про припинення поставок зброї, призначеної Україні, свідчити про меншу готовність Білого дому допомагати Україні у війні з Росією.