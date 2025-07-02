Про це пише 24 Канал із посиланням на NBC News.
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Затримка постачання зброї
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав призупинити відправку ракет і боєприпасів до України через стурбованість станом американських арсеналів. Журналістам про це розповіли два чиновники Пентагону, два представники Конгресу та два обізнані джерела.
Серед затриманого озброєння:
- десятки ракет-перехоплювачів класу "земля-повітря" дальнього радіуса дії Patriot;
- понад 250 високоточних систем GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), що завдають ударів по наземних цілях.
- понад 100 ракет "повітря-земля" Hellfire, протитанкові або для ударів по укріплених цілях;
- десятки переносних ракет класу "земля-повітря" Stinger;
- ракети класу "повітря-повітря" AIM.
- 155-міліметрові гаубичні боєприпаси, що використовуються для ударів по наземних цілях;
- гранатомети проти наземних цілей.
Гегсет віддав розпорядження через кілька тижнів після того, як видав меморандум про перевірку боєзапасів армії США. Вони вичерпуються після років постачання зброї Україні, а також майже двох років активних дій у Близькому Сході, зокрема, у війні з повстанцями-хуситами в Ємені та захисті Ізраїлю та інших союзників від Ірану.
Затримка постачання може тривати до завершення цієї оцінки, а якщо боєприпаси виявляться у дефіциті або потрібні в інших регіонах, їх можуть не відправити ще довше,
– підкреслили джерела NBC.
Своєю чергою, міністерство оборони США офіційно не прокоментувало ситуацію.