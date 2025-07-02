Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.
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Задержка поставок оружия
Министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за обеспокоенности состоянием американских арсеналов. Журналистам об этом рассказали два чиновника Пентагона, два представителя Конгресса и два осведомленных источника.
Среди задержанного вооружения:
- десятки ракет-перехватчиков класса "земля-воздух" дальнего радиуса действия Patriot;
- более 250 высокоточных систем GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), наносящих удары по наземным целям.
- более 100 ракет "воздух-земля" Hellfire, противотанковые или для ударов по укрепленным целям;
- десятки переносных ракет класса "земля-воздух" Stinger;
- ракеты класса "воздух-воздух" AIM.
- 155-миллиметровые гаубичные боеприпасы, используемые для ударов по наземным целям;
- гранатометы против наземных целей.
Гегсет отдал распоряжение через несколько недель после того, как издал меморандум о проверке боезапасов армии США. Они исчерпываются после лет поставок оружия Украине, а также почти двух лет активных действий на Ближнем Востоке, в частности, в войне с повстанцами-хуситами в Йемене и защите Израиля и других союзников от Ирана.
Задержка поставок может продлиться до завершения этой оценки, а если боеприпасы окажутся в дефиците или нужны в других регионах, их могут не отправить еще дольше,
– подчеркнули источники NBC.
В свою очередь, министерство обороны США официально не прокомментировало ситуацию.