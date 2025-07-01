Берлин заключил контракт на финансирование производства более 500 дронов Антонов-196, которые способны преодолевать расстояние до 1200 километров и нести взрывные заряды весом около 50 килограммов. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы эти беспилотники будут готовы к использованию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

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Германия впервые инвестирует в оружие, которое производят в Украине

Это первый случай, когда правительство Германии официально финансирует производство вооружения непосредственно на украинской территории. Ранее помощь ограничивалась поставками уже изготовленной техники или боеприпасов.

В Минобороны Германии подтвердили факт финансирования, однако оставили в тайне тип вооружения и финансовые суммы, ссылаясь на причины безопасности.

Финансирование позволит в короткий срок предоставить стране, подвергшейся нападению, системы вооружения, которые украинская армия уже освоила,

– добавили в немецком Минобороны.

Как отмечает Die Welt, во время ночных ударов по объектам в российском тылу на этой неделе Украина, вероятно, использовала именно дроны Ан-196.

Напомним, глава МИД Германии Иоганн Вадефуль 30 июня прибыл в Киев с первым официальным визитом, во время которого будет обсуждаться усиление оборонного производства в Украине. Вадефуль пообещал дальнейшую поддержку Украине, подчеркнул важность санкций против России и выразил уверенность в серьезности намерений Украины завершить войну.

Напомним, дроны СБУ успешно атаковали завод "Купол" в Ижевске, который расположен более чем 1300 километров, поразив производственные мощности и складские помещения завода. Этот завод производит ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники, и находится под международными санкциями.