Министр пообещал дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle і Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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В Киев прибыл новый глава МИД Германии

Действия Путина должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением. Идеология империализма, которая руководит Путиным, – это самая большая угроза нашей безопасности в Германии и Европе,

– заявил он, начав визит.

Глава МИД прибыл ночным поездом из Польши. Из соображений безопасности визит держали в тайне. Вадефула сопровождает представительная делегация немецкой вооруженной промышленности – в Киеве должны состояться переговоры по усилению оборонного производства в Украине с участием немецких компаний.