Такое мнение высказал лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йенс Шпан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Welt.

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Что предложили в Германии

По его мнению, Европа должна стать способной к сдерживанию из-за потенциальной угрозы. Для этого в Германии размещены американские ядерные бомбы. Впрочем, он считает, что таких мер недостаточно в долгосрочной перспективе.

По его словам, пока есть определенные препятствия в вопросе совместного использования ядерного оружия. Например, Франция, как считает чиновник, вряд ли согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

В связи с этим Йенс Шпан предложил создать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Он считает, что в таком случае противник не будет знать, кто может нанести удар.

Также есть вариант разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам, которые являются членами НАТО. Председатель фракции ХДС/ХСС говорит, что Германия должна занять в этом процессе роль лидера.

Напомним, несколько месяцев назад Эммануэль Макрон предложил создать "ядерный зонтик" для Европы как сдерживающий фактор против России. Это уже поддержали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Польши Дональд Туск.