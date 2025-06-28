Так, в документе от 24 июня указана сумма на 900 миллионов меньше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что говорят в Минобороны Германии о недостаче

В проекте бюджета говорится о 8,3 миллиардах евро, вместо 9,2

В Минобороны еще 18 июня публично делили сумму на две части: 7,3 миллиарда уже утверждено, 1,9 миллиарда – дополнительно планируются. Однако теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 миллиарда,

– пишет Bild,

Изданию удалось узнать у представителя немецкого Минобороны, почему такое расхождение. По его словам, часть денег, которой не хватает, - это "софинансирование и возврат из Европейского фонда мира".

Таким образом деньги якобы будут, но пока их в бюджете нет.

"На выходе все равно получится около 9 миллиардов", – заверил собеседник издания.

Между тем в Бундестаге удивлены такими объяснениями. Депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер сказал, что "из проекта бюджета непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы".

"Украине нужны не обещания, а реальная поддержка", – подчеркнул он.