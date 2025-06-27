Убытки достигают около 1 миллиона евро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7sur7.

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Активисты атаковали оборонную компанию в Бельгии

Как передает бельгийское издание, 150 пропалестинских активистов ворвались на склад оборонной компании OIP Land Systems в бельгийском городе Турне. Они повредили бронетехнику, которая предназначалась для передачи Украине.

Следующая поставка сейчас задерживается минимум на месяц. Это все, чего эти симпатики ХАМАС достигнут своими действиями,

– заявил гендиректор OIP Фредди Верслюйс.

Активисты в рамках кампании "Остановите вооружение Израиля" требовали от Бельгии санкций против еврейского государства. Они заявили, что выступают против сотрудничества с израильской компанией Elbit, которая, по их словам, поставляет значительную часть техники для армии Израиля.

Военную технику для Украины атаковали активисты в Бельгии: смотрите видео

В ответ руководство OIP подчеркнуло, что компания не сотрудничает с Израилем уже более 20 лет и действует независимо.

В свою очередь, бельгийское предприятие специализируется на ремонте и модернизации военной техники. Как говорится в СМИ, после начала полномасштабного вторжения России она передала ВСУ уже около 260 единиц техники.

Похожий инцидент произошел накануне в немецком Эрфурте. Там россияне подожгли грузовики Бундесвера. Вероятно, они ошибочно считали их украинской военной техникой. Это уже второй случай поджога в Эрфурте. В российских пропагандистских телеграм-каналах распространяли дезинформацию, якобы поврежденная техника принадлежала ВСУ и находилась в ремонте.