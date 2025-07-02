Він призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що запаси зброї Сполучених Штатів стали занадто низькими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Яку допомогу Пентагон надавав Україні

За словами трьох осіб, що знайомі з цим питанням, огляд запасів Пентагону викликав занепокоєння щодо зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів.

Джерела кажуть, що початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації Джо Байдена, прийняли ще на початку червня. Проте воно набуває чинності лише зараз, оскільки Україна відбиває одні з найбільших російських ракетних та безпілотних обстрілів по цивільних цілях у Києві та інших місцях.

Видання зазначає, що минулими вихідними Росія здійснила свою найбільшу повітряну атаку на Україну з початку повномасштабної війни, під час якої використала 477 безпілотників та цільових об'єктів, а також 60 ракет. З них 249 вдалося збити, ще 226 були локаційно втрачені.

Крок Пентагону щодо зупинки деяких поставок викликав побоювання серед союзників України в Конгресі, що держава стане вразливою до подальших російських авіаударів.

Зауважимо, що Сполучені Штати постачали Україні засоби протиповітряної оборони та високоточну зброю протягом більшої частини останніх двох з гаком років. Ця зброя є поєднанням двох різних потоків підтримки, яку США надавали Україні за часів адміністрації Байдена.

Перший надходить від скорочення поточних запасів, при цьому Міністерство оборони отримує гроші для якомога швидшого поповнення цих боєприпасів. Другий надходить від Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої США фінансують закупівлю зброї для України в американських оборонних компаній.

Зауважимо, що ці кошти використали для укладання контрактів на постачання зброї для українського уряду. Гроші у фонді мали надати до кінця терміну адміністрації Байдена, а поставки здійснювалися, коли системи були готові.

Варто зазначити, що витрата коштів з поточних запасів продовжувалася і за часів адміністрації Трампа, яка використовувала останні 61 мільярд доларів фінансування для поповнення запасів зброї США та надання мільярдів допомоги Ізраїлю та іншим партнерам.

Адміністрація Трампа не просила про подальшу допомогу, хоча, за словами представника адміністрації, від адміністрації Байдена залишилося достатньо коштів, щоб Україні вистачило ще на кілька місяців.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть припинити військову допомогу Україні. А також прагнути, щоб війна стала проблемою Європи, а підтримку державі надавав Євросоюз.