Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа.

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Що таке міністерство війни, яке пропонує Трамп

Президент США нагадав стару назву відомства та запропонував повернутися до неї.

Раніше так і називалося – міністр війни. Потім стали політкоректними та перейменували на міністра оборони. Може, варто подумати про повернення назви,

– сказав він.

І справді, до 1947 року була назва United States Department of War. У 1949-му з'явилася назва "міністерство оборони".

"Після Другої світової війни американський уряд (серед інших країн світу) вирішив відмовитися від слова "війна" стосовно цивільного керівництва своїх збройних сил", – мовиться у Вікіпедії.

Окрім цього, зміна назви була пов'язана з реорганізацією міністерства.

До слова, будівлю Пентагона звели у 1943 році – і під словом "Пентагон" часто розуміють усе оборонне відомство США.

Імовірна зміна назви відомства пов'язана з успішними нападами США на Іран.

"Можливо, протягом кількох тижнів ми називатимемо його так, бо почуваємося воїнами", – пояснив Трамп свою думку.

Також Трамп під час виступу назвав Гегсета військовим міністром – тобто так, як ця посада називалася 78 років тому.

І повторив це пізніше у своїй соцмережі.

"Міністр оборони (війни!) Піт Гегсет разом з військовими представниками проведе завтра о 8 ранку за східним часом у Пентагоні велику пресконференцію, щоб боротися за гідність наших великих американських пілотів. Ці патріоти були дуже засмучені!" – написав Трамп.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що атаки на Іран не знищили ядерний потенціал цієї країни, як про це казав президент. Трамп звинуватив медіа у брехні. Згодом сам Іран визнав пошкодження у Фордо.