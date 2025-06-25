Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що B-2 Spirit здатні нести ядерну зброю. Звісно, ядерні об'єкти Ірану були ушкоджені протибункерними авіаційними бомбами.

Читайте також Бомбардувальники B-2 повернулися до США після операції проти Ірану: ефектні відео

Ядерні об'єкти точно пошкоджені

Як наголосив Маломуж, зрозуміло, що в Ірані також готувалися до того, що Штати можуть вдарити по їхніх ядерних об'єктах. Очевидно, що вони намагалися ввести в оману американців та ізраїльтян.

Я неодноразово бував в Ірані. І бачив приблизно ці об'єкти та які там є можливості. Ймовірно, відбулося порушення систем комунікації, забезпечення, систем дистанційного управління реакторами. Вони менш захищені, ніж реактори. Також ураження реакторів або не відбулося, або було незначним,

– зазначив Маломуж.

Утім, навряд чи Іран зможе, як говорили, за 2-3 місяці відновити роботу. Варто розуміти, що тамтешнє високотехнологічне обладнання багато років збиралося по всьому світу. Навряд чи Іран має можливості швидко все це зібрати.

І навіть якщо вони начебто вивезли 400 кілограмів збагаченого урану. Поки що це нічого не значить. Його потрібно дозбагатити. Для цього потрібні готові центрифуги, системи управління, безпеки, особовий склад і так далі,

– підкреслив Маломуж.

Додамо, в ніч на 22 червня Сполучені Штати вдарили по ядерних об'єктах Ірану. Для цього вони використали протибункерні бомби GBU-57 та ракети Tomahawk. Були повідомлення, що Штати не змогли знищити ці об'єкти. Трамп стверджує, що це фейкові новини.