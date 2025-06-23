Вони були на місії 36 годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Стратегічного командування США.

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Стелс-літаки B-2 повернулися до США

Літаки B-2 завершили 36-годинну високоточну операцію, що включала маневри, дезінформаційні заходи та зрештою застосування надпотужних проникаючих авіабомб. Основною метою місії було завдати рішучого удару по ключових об’єктах іранської ядерної програми, зокрема по підземному комплексу у Фордо.

Після завершення операції B-2 повернулися на базу єдиного підрозділу ВПС США, який експлуатує ці унікальні літаки.

Associated Press також зафільмували повернення стратегічної авіації. Перша четвірка B-2 зробила маневрове коло над базою, після чого вишикувалася до посадки з північного напрямку. За 10 хвилин прибули ще три літаки, які завершили повернення ударної групи.

Літаки B-2 повертаються на авіабазу у США: дивіться відео