США та Ізраїль продовжують очінку завданих збитків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times та CNN.

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Об'єкт Ірану у Фордо міг витримати удар США

За даними видання, Тегерану вдалося завчасно евакуювати частину важливого обладнання та запаси збагаченого урану. Однак чиновники підтверджують: об’єкт, що розташований у товщі гір на глибині до 90 метрів, таки зазнав серйозних ушкоджень. Втім, він не знищений повністю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зазначив, що наслідки атаки США ще оцінюються.

Ми проаналізуємо ситуацію. І в будь-якому разі ми забезпечимо, щоб від цих ядерних об'єктів не походила загроза,

– наголосив прем'єр.

Він також додав, що в обмін на удари США Ізраїль ні до чого не зобов'язувався.

"Президент Трамп не висував жодних умов. Це не характер наших відносин, мушу сказати. Ми говоримо відверто. Ми говоримо як друзі, справжні друзі. І він – великий лідер. Він ухвалює рішення для Америки", – зазначив Нетаньягу.

Водночас він відмовився надати інформацію про іранські обсяги накопиченого збагаченого урану.

На супутникових знімках видно пробиту гірську породу у 6 місцях – удар завдали новітніми авіабомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), які США вперше застосували в бойових умовах. Ці бункеробійні боєприпаси, вагою понад 13 тонн, здатні пробивати бетон і породу, аби вражати цілі глибоко під землею.

Операцію виконали стратегічні бомбардувальники B-2. Частина з них публічно прямувала до бази Дієго-Гарсія з увімкненими транспондерами – цей маневр мав відвернути увагу імітацією основної ударної сили. У реальності ж справжня бойова група діяла в режимі радіомовчання й просувалась іншим курсом.

Місія включала кілька повітряних дозаправок та супровід літаків підтримки.

Нагадаємо, Держдепартамент США випустив глобальне попередження для американців через загострення на Близькому Сході, закликавши до підвищеної обережності.