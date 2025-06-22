За даними ЗМІ, в атаці на Іран брали участь бомбардувальники B-2. Вони могли скинути на Фордо 6 протибункерних бомб GBU-57. На Натанз та Ісфахан же запустили 30 крилатих ракет "Томагавк", передає 24 Канал.

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Які наслідки ударів США по ядерних об'єктах Ірану

У мережі оприлюднили супутникові знімки іранського ядерного об'єкта у Фордо після ударів США. На них чітко видно місця проникнення американських бомб, скинутих B-2, в районі вентиляційних отворів тунелю.

На знімку видно щонайменше 6 отворів або вирв від боєприпасів на вершині хребта над підземним комплексом у Фордо / Фото Maхar

Ізраїльський аналітик Бен Ціон Макалес, який оприлюднив супутникові знімки, каже, що вони підтверджують проникнення шести бомб.

Експерт наголосив, що під час аналізу точок проникнення бомб на плані об'єкта у Фордо (який було розкрито у 2018 році в межах архіву ядерного проєкту "Амад") можна визначити, що вони були вибрані ретельно з метою ураження головних коридорів об'єкта. Ці коридори розташовані під найтовстішим шаром породи, і саме в них відбуваються операції зі збагачення урану.

Станом на зараз неможливо визначити, чи пробили бомби десятки метрів породи й досягли своєї цілі,

– пише Макалес.

Наразі важко сказати, чи були удари США успішними / Фото Maxar

Тим часом британський проєкт Open Source Centre створив топографічну та 3D-модель об'єкта у Фордо. Він зазначає, що, ймовірно, ціллю була зала з каскадами, яка розташована під місцями, де впали бомби.

Куди влучили американські бомби / Фото Open Source Centre

Знімки іранського об'єкта у Фордо від Maxar, датовані 22 червня, показують великі вирви на хребті над підземним комплексом. Район навколо об'єкта вкрито шаром сіро-блакитного попелу.

Фордо після атаки США / Фото Maxar