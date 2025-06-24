У ніч проти 22 червня США здійснили бомбардування ядерних об'єктів Ірану, провівши масштабну операцію під кодовою назвою "Опівнічний молот". Головною зіркою атаки став дивний на вид американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit.

Цей літак почали розробляти у розпал Холодної війни ще за часів президента Джиммі Картера, а в 90-их він разом із ще одним літаком-невидимкою Lockheed F-117 Nighthawk став справжньою сенсацією і медійною бомбою. Літаки, які називали просто "Стелс" стали навіть культурним феноменом, про який знімали цілі блокбастери (найбільш пам’ятний, мабуть, це "Зламана стріла" з Джоном Траволтою і Крістіаном Слейтером).

24 Канал розповідає характеристики та історію цього легендарного літака.

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Операція "Опівнічний молот" на інфографіці The Telegraph

Що відомо про диво авіатехніки – B-2 Spirit

Всі захоплювалися невидимістю (тому часто їх називали просто "літак-невидимка"), а також геть незвичною трикутною формою, яку часто називали неземною і порівнювали з космічними апаратами прибульців. Це не зовсім так, принаймні, якщо дивитись у профіль.

Для порівняння – B-2 Spirit Stealth та сапсан

Хоча B-2 задумувався для глибинних ударів по території СРСР, реальний бойовий дебют літаків B-2 припав на війну в Косово – коли СРСР вже не було, Росія ще не показала всю свою неадекватність, а Путін лише готувався сказати своє мемне "мочіть в сортірє".

Саме B-2, літаючи з бази в Міссурі і назад, бомбили "розумними бомбами" JDAM сербів, які не хотіли припиняти геноцид і позбуватися імперських амбіцій. Зі своїм завданням літаки впоралися (хоча й не без казусів, до яких варто віднести бомбометання по китайському посольству) і згодом повторили бомбометання вже на Близькому Сході під час операцій в Іраку та Афганістані, а також інших гарячих точках.

Літак B-2 – це дуже дорога, крута й технологічна штука, а ще дуже велика, тому, за певного бажання, технічні характеристики до нього можуть подаватися не як до зброї, а як до комерційної нерухомості.

Бо це реальна Т1 з окремим санвузлом, холодильником для снеків і навіть мікрохвильовою піччю, щоб пілот міг собі щось по-швидкому розігріти щось на сніданок. Чим, схоже, авіатори неодноразово скористалися під час 37-годинної місії з бомбардування Ірану. У бойовому літаку також достатньо місця, щоб один пілот міг лягти та відпочити, поки інший керує бомбардувальником.

Що є всередині літака B-2: дивіться відео:

B-2 – основні характеристики

тип – стратегічний бомбардувальник-невидимка,

виробник – Northrop Grumman (США) – головний підрядник, субпідрядники – Boeing, Hughes і Vought,

перший політ – 17 липня 1989 року,

на озброєнні – з квітня 1997 року,

виведення з експлуатації – заплановано на 2032 рік,

система невидимості "Стелс" – присутня,

Ціна за штуку – сьогодні це приблизно 3 мільярди доларів, початково – понад 2,13 мільярда доларів (станом на 1998 рік, що з урахуванням інфляції нині відчувалося б як космічні 4,17 мільярда доларів, адже в цю ціну закладена також розробка і модернізація).



Флот бомбардувальників B-2 скинув бомби на ядерний об'єкт Фордо / Фото Пентагону, AFP via Getty

екіпаж – 2 людини,

кількість двигунів – 4,

тип двигуна – турбореактивний двигун General Electric F118,

крейсерська швидкість – 870 км/год,

максимальна швидкість – 1010 км/год (Мах 0,95),

розмах крил – 52,43 метра,

довжина – 21,03 метра,

вага – від 45 360 до 49 900 кілограмів,

максимальна вага з озброєнням — 158 760 кілограмів,

максимальна висота – до 15 200 метрів,

дальність польоту – 11 000 кілометрів, з дозаправкою – 19 000 кілометрів,

озброєння – 2 бомби GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) або 27 тонн інших бомб, або 16 крилатих ракет SRAM 2 або AGM-129).

30-тонна бомба, якою Трамп завдав удару по ядерних об'єктах Ірану – GBU-57 MOP: дивіться відео

Можливість нести ядерну зброю – наявна, B-2 – наразі частина ядерної тріади США. Крім ракет літак може нести ядерні бомби B61 і B83.

бойове застосування – Югославія (1999), Ірак, Афганістан, Лівія (2011, 2017), Ємен (2024 - 2025) Іран (2025)

– Югославія (1999), Ірак, Афганістан, Лівія (2011, 2017), Ємен (2024 - 2025) Іран (2025) кількість літаків B-2 на озброєнні – 19 (всього було побудовано 21 машину, 2 було втрачено під час аварій 2008 і 2022 років)

кількість літаків B-2, що брали участь в операції "Опівнічний молот" – 7

місце базування – авіабаза Уайтмен (Міссурі, США), острів Дієго-Гарсія (Індійський океан), авіабаза Андерсен (острів Гуам, Тихий океан).

Як це все працює / інфографіка The Telegraph

Недосяжний стандарт

Поява B-2 здійснила революцію в галузі та задала весь подальший вектор розвитку стратегічної авіації.

А ще встановила недосяжний для всіх інших держав світу технологічний рівень, бо всі ці російські (а точніше – радянські) стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 в порівнянні з B-2 – це дитячий садок.

Наближається до взірця перспективний китайський "стратег" Xian H-20, який швидше є клоном B-2, а значить – завжди буде відставати.

І це при тому, що B-2 – м'яко кажучи, не нова машина, а в самих США вже активно йде заміна цих літаків на ще сучасніші та при цьому дешевші (ось такий парадокс) літаки B-21 Raider. При цьому американці не відмовляються остаточно від B-2 – літаки проходять модернізацію ​​SR 1 і постійні програми оновлення.