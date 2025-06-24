В ночь на 22 июня США осуществили бомбардировку ядерных объектов Ирана, проведя масштабную операцию под кодовым названием "Полуночный молот". Главной звездой атаки стал странный на вид американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.

Этот самолет начали разрабатывать в разгар Холодной войны еще во времена президента Джимми Картера, а в 90-х он вместе с еще одним самолетом-невидимкой Lockheed F-117 Nighthawk стал настоящей сенсацией и медийной бомбой. Самолеты, которые называли просто "Стелс" стали даже культурным феноменом, о котором снимали целые блокбастеры (самый памятный, пожалуй, это "Сломанная стрела" с Джоном Траволтой и Кристианом Слейтером).

24 Канал рассказывает характеристики и историю этого легендарного самолета.

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Операция "Полуночный молот" на инфографике The Telegraph

Что известно о чуде авиатехники – B-2 Spirit

Все восхищались невидимостью (поэтому часто их называли просто "самолет-невидимка"), а также совершенно необычной треугольной формой, которую часто называли неземной и сравнивали с космическими аппаратами пришельцев. Это не совсем так, по крайней мере, если смотреть в профиль.

Для сравнения – B-2 Spirit Stealth и сапсан

Хотя B-2 задумывался для глубинных ударов по территории СССР, реальный боевой дебют самолетов B-2 пришелся на войну в Косово – когда СССР уже не было, Россия еще не показала всю свою неадекватность, а Путин только готовился сказать свое мемное "мочить в сортире".

Именно B-2, летая с базы в Миссури и обратно, бомбили "умными бомбами" JDAM сербов, которые не хотели прекращать геноцид и избавляться от имперских амбиций. Со своей задачей самолеты справились (хотя и не без казусов, к которым стоит отнести бомбометание по китайскому посольству) и впоследствии повторили бомбометание уже на Ближнем Востоке во время операций в Ираке и Афганистане, а также других горячих точках.

Самолет B-2 – это очень дорогая, крутая и технологическая штука, а еще очень большая, поэтому, при определенном желании, технические характеристики к нему могут подаваться не как к оружию, а как к коммерческой недвижимости.

Потому что это реальная Т1 с отдельным санузлом, холодильником для снеков и даже микроволновой печью, чтобы пилот мог себе что-то по-быстрому разогреть на завтрак. Чем, похоже, авиаторы неоднократно воспользовались во время 37-часовой миссии по бомбардировке Ирана. В боевом самолете также достаточно места, чтобы один пилот мог лечь и отдохнуть, пока другой управляет бомбардировщиком.

Что есть внутри самолета B-2: смотрите видео:

B-2 – основные характеристики

тип – стратегический бомбардировщик-невидимка,

производитель – Northrop Grumman (США) – главный подрядчик, субподрядчики – Boeing, Hughes и Vought,

первый полет – 17 июля 1989 года,

на вооружении – с апреля 1997 года,

вывод из эксплуатации – запланирован на 2032 год,

система невидимости "Стелс" – присутствует,

Цена за штуку – сегодня это примерно 3 миллиарда долларов, изначально – более 2,13 миллиарда долларов (по состоянию на 1998 год, что с учетом инфляции сейчас ощущалось бы как космические 4,17 миллиарда долларов, ведь в эту цену заложена также разработка и модернизация).



Флот бомбардировщиков B-2 сбросил бомбы на ядерный объект Фордо / Фото Пентагона, AFP via Getty

экипаж – 2 человека,

количество двигателей – 4,

тип двигателя – турбореактивный двигатель General Electric F118,

крейсерская скорость – 870 км/ч,

максимальная скорость – 1010 км/ч (Мах 0,95),

размах крыльев – 52,43 метра,

длина – 21,03 метра,

вес – от 45 360 до 49 900 килограммов,

максимальный вес с вооружением – 158 760 килограммов,

максимальная высота – до 15 200 метров,

дальность полета – 11 000 километров, с дозаправкой – 19 000 километров,

вооружение – 2 бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) или 27 тонн других бомб, или 16 крылатых ракет SRAM 2 или AGM-129).

30-тонная бомба, которой Трамп нанес удар по ядерным объектам Ирана – GBU-57 MOP: смотрите видео

Возможность нести ядерное оружие – имеется, B-2 – сейчас часть ядерной триады США. Кроме ракет самолет может нести ядерные бомбы B61 и B83.

боевое применение – Югославия (1999), Ирак, Афганистан, Ливия (2011, 2017), Йемен (2024 – 2025) Иран (2025)

– Югославия (1999), Ирак, Афганистан, Ливия (2011, 2017), Йемен (2024 – 2025) Иран (2025) количество самолетов B-2 на вооружении – 19 (всего было построено 21 машину, 2 были потеряны во время аварий 2008 и 2022 годов)

количество самолетов B-2, участвовавших в операции "Полуночный молот" – 7

место базирования – авиабаза Уайтмен (Миссури, США), остров Диего-Гарсия (Индийский океан), авиабаза Андерсен (остров Гуам, Тихий океан).

Как это все работает / инфографика The Telegraph

Недостижимый стандарт

Появление B-2 произвело революцию в отрасли и задало весь дальнейший вектор развития стратегической авиации.

А еще установила недосягаемый для всех других государств мира технологический уровень, потому что все эти российские (а точнее – советские) стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 по сравнению с B-2 – это детский сад.

Приближается к образцу перспективный китайский "стратег" Xian H-20, который скорее является клоном B-2, а значит – всегда будет отставать.

И это при том, что B-2 – мягко говоря, не новая машина, а в самих США уже активно идет замена этих самолетов на еще более современные и при этом более дешевые (вот такой парадокс) самолеты B-21 Raider. При этом американцы не отказываются окончательно от B-2 – самолеты проходят модернизацию SR 1 и постоянные программы обновления.